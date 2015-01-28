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28 января 2015, 17:01

Интеллектуальная система видеонаблюдения в метро заработает к лету

метро видеонаблюдение метрополитен камеры проекты

Фото: M24.ru

Интеллектуальная система видеонаблюдения в метро должна заработать в течение полугода, сообщил журналистам начальник службы безопасности метрополитена Владимир Муратов.

В отличие от обычной системы видеонаблюдения, новая техника сможет реагировать на подозрительные предметы и вещи, а также на поведение людей. Кроме того, в тоннелях установят специальные датчики, выявляющие диггеров и других посторонних лиц. По словам Муратова, видеокамеры "будут выдавать лица нарушителей крупным планом".

"Допустим, человек бежит по метрополитену - это неестественно - система на это отреагирует. И информация, которая будет поступать с системы, позволит нам, глядя на картинку, принимать наиболее правильные решения, а не останавливать весь поток", - рассказал Муратов, подчеркнув, что система будет выстроена на подходах к станциям, на платформе и в вестибюлях.

Интеллектуальная система видеонаблюдения в метро

По его словам, проект будет реализован после завершения конкурса. "Интеллектуальная система видеонаблюдения запрограммирована, деньги на нее есть, сейчас мы разыграли инвестпроект, выбираем исполнителя и начинаем ее реализовывать", - приводит слова Муратова Агентство "Москва".

Он добавил, что на покупку техники для системы видеонаблюдения уже потрачено около 4 миллиардов рублей.

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"На покупку техники мы потратили около 4 миллиардов рублей, и плюс зарезервировано на интеллектуальную систему порядка 4 миллиардов. В общем, если не округляя, это получится где-то 7,8 миллиарда рублей государственных денег и средств метрополитена. А в целом, чтобы нам все это оборудовать и привести в соответствие с федеральным законом, нам понадобится только на технические средства и содержания в пределах 30 миллиардов", - заявил начальник службы безопасности.

Напомним, 1 января 2015 года в московском метро запустили новую систему безопасности. На входах в вестибюли станций установили металлоискатели и рентгеновские ленты.

Количество рамок металлоискателей на станциях зависит от пассажиропотока и числа входных дверей.

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