Транспортное приложение позволит Москве экономить более 58 млрд рублей в год

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Создание в Москве единого транспортного приложения на основе открытых данных позволит экономить более 58,7 миллиардов рублей в год. Такие данные получены в результате исследования, которое провела Высшая школа экономики.

Речь идет о едином приложении, способном выстраивать связанные маршруты на различных видах общественного транспорта. Приложение должно максимально точно указывать время прибытия на место, при этом учитывать различные критерии: минимизацию времени в пути и расходов, а также максимальный комфорт.

По данным социологического опроса, при появлении такого приложения 10 процентов водителей готовы отказаться от поездок на автомобилях в будние дни и пересесть на общественный транспорт. В опросе приняли участие 1,5 тысячи пользователей личного и общественного транспорта Москвы.

Исследователи ВШЭ отмечают, что уменьшения времени поездок на личном транспорте позволит экономить до 41,5 миллиарда рублей в год. Сокращение времени поездки пассажиров на общественном транспорте и ожидания на остановке сэкономит еще 20,8 миллиардов рублей. Также благодаря более высокой наполняемости общественного транспорта будет сэкономлено 3,6 миллиарда в год. Эксперты отмечают, что уменьшение потребления бензина и доходов от его продажи даст отрицательный экономический эффект в размере 7,28 миллиардов рублей.

По словам аналитика Дирекции по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ Руслана Артамонова, раскрытие наборов данных общественного транспорта Москвы и последующее появление приложений на их основе оценивалось не только финансовыми показателями. По его мнению, не менее важны сопутствующие эффекты, например, повышение транспортной доступности объектов Москвы, оптимизация маршрутной сети и запуск новых маршрутов наземного городского транспорта, повышение качества жизни за счет высвобождения пространства от автомобилей и даже увеличение пунктуальности москвичей.

Таким образом, как считают исследователи НИУ ВШЭ, публикация востребованных открытых данных транспорта города Москвы позволит ощутить заметные позитивные социальные и экономические эффекты для города, а также стать источником дополнительных ресурсов решения транспортных проблем.

Как сообщалось ранее, в начале 2015 года в столице запустят Единый транспортный портал, где отображаться вся информация, связанная с транспортом. Там можно будет найти данные об отмене поездов и технических перерывах на линиях, о пробках и перекрытиях движения в городе.

По словам заммэра Москвы, главы департамента транспорта Максима Ликсутова, с помощью нового сервиса горожане смогут построить наиболее удобный для себя маршрут передвижения по городу как на общественном транспорте, так и на личных авто.

Портал объединит в себе все официальные транспортные ресурсы столицы, в том числе, parking.mos.ru, troika.mos.ru, а также профильные сервисы на сайте госуслуг.

На портале будет работать виртуальный киоск, в котором можно скачать мобильные приложения. Например, "Парковки Москвы", где можно оплатить стоянку, или "Транспорт Москвы", где можно пообщаться с водителем, которого можно найти по госномеру.

Мобильное приложение с маршрутами транспорта запустят в марте

Также на портале можно будет оплатить услуги по эвакуации и хранению автомобилей. Кроме того, там появится расписание пригородных поездов, которое откроют на базе сервиса "Яндекс.Электрички".

В ноябре прошлого года, информация о городском наземном транспорте столицы появилась в мобильном приложении "Яндекс.Транспорт". Там можно узнать маршруты всех автобусов, троллейбусов и трамваев. Сервис поможет властям определить наиболее востребованные маршруты для планирования транспортной сети

В настоящее время в мобильном приложении уже можно прокладывать маршрут. Для этого необходимо задать начальную и конечную точки пути, и приложение покажет номера автобусов, троллейбусов и трамваев с пересадками, время в пути и интервалы следования транспорта.