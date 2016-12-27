Как будет работать транспорт в Москве в новогоднюю ночь

Московские власти организовали масштабную праздничную программу в новогоднюю ночь. Чтобы успеть побывать на ярмарках и новогодних концертах, в городе изменят режим работы метро, МЦК и электричек. Как именно, читайте в материала m24.ru.

Метро и МЦК

Впервые всю новогоднюю ночь будет работать московский метрополитен. С 00:30 до 05:30 утра поезда в метро будут ходить с интервалами движения до 10 минут. "Ласточки" будут курсировать по Московскому центральному кольцу всю ночь с интервалами до 12 минут.

В 2017 году метро также будет круглосуточно работать в День города. Кроме того, подземку в Москве планируют сделать круглосуточной во время проведения важных матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.



Наземный пассажирский транспорт

Всю новогоднюю ночь также будут работать ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта. Всего это более 150 маршрутов или 16 процентов от общего количества. Власти рассчитывают, что ночная работа общественного транспорта позволит москвичам и гостям столицы встретить Новый год дома или в гостях, а затем продолжить празднование на улицах города и в парках.

В ночь на Рождество с 6 на 7 января график работы автобусов, троллейбусов и трамваев также продлят. Наземный городской пассажирский транспорт будет работать до 03:00. Это касается 162 маршрутов или 17 процентов от общего количества.

Электрички

В новогоднюю и рождественские ночи продлят время движения электричек – в среднем до 03:00 часов. С 1 по 7 января пригородные поезда будут ходить по расписанию субботы. А поезда "Аэроэкспресс" будут работать в штатном режиме.

С Казанского вокзала в Шатуру электрички будут отправляться в 1:20 и на платформу № 47 – в 1:55;

С Киевского вокзала в Нару электропоезд отправится в 1:47;

С Павелецкого вокзала в Ожерелье электричка отправится в 1:40;

С Курского вокзала поезда Горьковского направления уйдут во Фрязево в 1:40, в Балашиху – в 3:02, на станцию Крутое – в 1:10. А последний электропоезд в Серпухов отправится в 1:48.

На Ярославском направлении в новогоднюю ночь смещено время отправления двух электропоездов. Состав в Сергиев Посад состав уйдет в 1:30, в Монино – в 1:50 и в 4:15. Частично изменяется и время отправления нескольких электропоездов Белорусского, Савеловского и Рижского направлений.

Кроме того, изменится порядок курсирования экспрессов. На Савеловском направлении состав Москва – Дубна с отправлением в 22:00 отменен 31 декабря и с отправлением в 9:50 – 1 января. Вместо этого в первый день 2017 года введены два экспресса до Дмитрова и по пять поездов на маршрутах Москва – Лобня и Москва – Дубна.

Часть экспрессов на межобластных маршрутах Москва – Тула, Москва – Рязань, Москва – Калуга, Москва – Александров, Москва – Владимир дополнительно назначили на 30 и 31 декабря, но вывели из графика с 1 по 8 января. По направлению в столицу большее количество экспрессов назначили на 7 и 8 января, а в другие дни они не будут курсировать.

На нескольких поездах увеличили число вагонов. 30, 31 декабря и 8 января на Казанском направлении на участке Черусти – Вековка на линии выйдут четыре электропоезда в 12-вагонном исполнении.

Парковка

Парковка в Москве станет бесплатной в новогодние праздники. С 1 по 8 января включительно столичные власти объявили так называемые "парковочные каникулы", когда автомобилистам не придется оплачивать парковку своих транспортных средств. При этом, в субботу, 31 декабря, плата за парковку будет взиматься в обычном режиме.