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27 августа 2014, 10:59

Начальницу станций метро будут судить за кражу кредиток у пассажира

метро следствие суды

Фото: ИТАР-ТАСС

Начальницу станций метро "Маяковская" и "Тверская" будут судить за кражу банковских карт из сумки пассажира, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным следствия, 8 мая 2014 года один из пассажиров забыл на платформе станции "Маяковская" сумку с личными вещами. Сотрудники метро отнесли ее в комнату дежурной по станции, чтобы потом вернуть владельцу. По данным следствия, начальница станции зашла в комнату и украла из сумки три кредитные карты и конверт с пин-кодом к одной из них.

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В этот же день, по данным следствия, в вестибюле станции "Павелецкая" она сняла с карты 50 тысяч рублей и пополнила счет своего мобильного телефона на 1 тысячу рублей. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Ее обвиняют по статье "Кража".

Корякиной могут назначить штраф до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до шести месяцев. Другое возможное наказание – обязательные работы на срок до 180 часов или исправительные работы в течение года. Максимальные санкции, которые грозят начальнице станций - арест на срок до 4 месяцев или лишение свободы на срок до 2 лет.

Дело будет рассматривать мировой судья. Оно направлено в судебный участок № 102 Замоскворецкого района. Отметим, что мировые судьи рассматривают уголовные дела о преступлениях, по которым максимальное наказание не превышает 3 лет лишения свободы.

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