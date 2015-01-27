ТПУ "Рязанская" в ЮВАО соединит железную дорогу, метро и наземный транспорт

Фото: ТАСС / Александра Мудрац

Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла "Рязанская" на юго-востоке столицы одобрен градостроительно-земельной комиссией. Префектура ЮВАО проведет публичные слушания по проекту.

Проект планировки охватывает территорию площадью более 30 гектаров, объекты ТПУ разместят на территории площадью 22,6 гектара. Площадь капитальных строений – 137 тысяч квадратных метров.

"Территория расположена в районах Нижегородский и Лефортово Юго-Восточного административного округа и ограничена Рязанским проспектом, шоссе Фрезер, Московской кольцевой железной дорогой. В настоящее время в границах планируемого ТПУ находятся гаражи, отделение МВД и складская база", - сообщили в Москомстройинвесте.

Планируется, что ТПУ "Рязанская" соединит железнодорожную платформу "Карачарово" Горьковского направления МЖД и строящуюся станцию "Нижегородская улица" Третьего пересадочного контура метро. Пассажиры смогут пересесть со станции на Кожуховскую линию метро.

Под железнодорожными путями устроят пешеходный переход, а терминал платформы обновят. У Перовского шоссе появится разворотная площадка транспорта с перронами посадки и высадки.

Развитие ТПУ до 2020 года

Также в планах - строительство подземного распределительного зала для всех видов транспорта с выходами к Рязанскому проспекту и Перовскому шоссе.

Улично-дорожную сеть в границах ТПУ частично расширят, у станции метро обустроят большой распределительный зал, существующие остановки наземного транспорта реконструируют.

Вблизи ТПУ "Рязанская" возведут офисный центр с подземной парковкой и гостиничный комплекс.

Ранее сообщалось, что все проекты транспортно-пересадочных узлов будут рассмотрены на публичных слушаниях до конца 2015 года. К 2020 году в столице планируют построить 273 транспортно-пересадочных узла – пассажирских комплекса, позволяющих лучше распределить поток пассажиров между разными видами транспорта. Строительство таких узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города. ТПУ строятся возле станций метро и железной дороги.