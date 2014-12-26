"Фрунзенскую" закроют в конце 2015 года для ремонта эскалаторов

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Станцию "Фрунзенская" Сокольнической линии метро закроют в конце 2015 года для ремонта эскалаторов, сообщает Агентство "Москва".

Как отметили в пресс-службе подземки, станцию закроют на 11 месяцев. "Будет происходить полная замена эскалаторов. Их разбирают вплоть до фундамента. Это будут совсем новые машины", - отметили в метрополитене.

Добавим, что 8 февраля закроется станция метро "Бауманская", ремонт займет 11 месяцев. Также в 2015 году для ремонта эскалаторов собираются закрыть "Фрунзенскую", "Рижскую", "Ботанический сад" и "Проспект Мира" Кольцевой линии.

Ранее M24.ru сообщало, что в связи с закрытием станции метро "Бауманская" власти планируют запустить выделенную полосу для автобусов.

"Выделенка" пройдет по улицам Земляной Вал, Старая Басманная и Спартаковская. По этому пути с января 2015 года будет курсировать 55 автобусов маршрута "М", которые станут подвозить до 15 тысяч пассажиров в час от станции метро "Курская" к закрытой "Бауманской". Автобусы будут ходить с интервалом в 30 секунд.