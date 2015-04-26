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26 апреля 2015, 19:16

Участок Сокольнической линии закроют на три дня

метро Сокольническая линия закрытие станций бесплатные автобусы

Участок красной ветки метро закроют со 2 по 4 мая

Со 2 по 4 мая будет закрыт участок Сокольнической линии метро, сообщает пресс-служба подземки. Движения не будет от станции "Проспект Вернадского" до станции "Тропарево". Поезда красной ветки будут курсировать от "Бульвара Рокоссовского" только до станции "Университет" и обратно.

Для пассажиров на эти дни запустят бесплатный автобусный маршрут "М". Автобусы будут следовать от станции "Университет" с остановками у закрытых станций "Проспект Вернадского", "Юго-Западная" и "Тропарево" в течение 2, 3 и 4 мая.

Временная остановка движения на данном участке необходима для проведения работ по подключению оборудования новых станций "Румянцево" и "Саларьево", которые планируют открыть в этом году.

Работа закрытых станций Сокольнической линии полностью возобновится во вторник, 5 мая, в 5.30 утра.

Также 2 мая в связи с подготовкой к вводу в эксплуатацию станции "Котельники" в течение всего дня будут закрыты станции "Лермонтовский проспект" и "Жулебино" Таганско-Краснопресненской линии. От стацнции "Выхино" будет ходить автобусный маршрут "М".

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