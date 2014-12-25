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Город

25 декабря 2014, 00:02

В 2015 году метро закажет более 1 тысячи новых турникетов

метро турникеты проездные билеты новые станции метро

Фото: ТАСС/ Александра Краснова

Московский метрополитен в 2015 году закажет 1190 новых турникетов. Об этом M24.ru рассказал главный инженер подземки Николай Бабушкин. Конкурс будет объявлен летом следующего года, а поставки турникетов будут идти вплоть до 2018 года. То есть замена турникетов будет идти в течение трех лет.

"Турникеты будут устанавливать в вестибюлях на новых станциях, а также будут меняться старые", - рассказал Николай Бабушкин.

По словам экспертов, в среднем на одну станцию необходимо 12-13 турникетов. То есть с помощью 1190 устройств можно переоснастить около 90 станций метро. Напомним, что в 2013 году метрополитен подсчитал, что за последнее время было заменено уже почти 1,5 тысячи турникетов. Это современные модели с высокими прозрачными створками, которые невозможно перепрыгнуть.

Пока новые турникеты еще не закупили, старые - без заграждающих створок - усовершенствуют “пирамидками” от "зайцев". В июле этого года в метро возобновили эксперимент по установке на турникетах конусов, которые преграждают путь безбилетникам-прыгунам.


Эксперт организации "Город и транспорт" Андрей Суриков говорит, что сейчас на большинстве станций все же стоят старые турникеты. В следующем году планируется открытие восьми станций:

  • "Румянцево"
  • "Саларьево"
  • "Технопарк"
  • "Ховрино"
  • "Петровско-Разумовская"
  • "Бутырская”
  • “Фонвизинская”
  • "Котельники"

Но для них турникеты уже, очевидно, закуплены. Новые устройства нужны для станций, которые будут вводиться с 2016 года. "Нужно менять и старые модели на уже существующих станциях”, - считает Суриков. Эксперт напомнил, что процесс замены турникетов в метро идет уже 13 лет, начиная с 2001 года, когда первый новый электронный контролер билетов появился на станции "Анино".

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Сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Павел Зюзин рассказал, что новые турникеты створчатого типа лучше для подходят контроля оплаты проезда, потому что их нельзя перепрыгнуть. По мнению Зюзина, в первую очередь подземке нужно проводить замену турникетов на старых станциях в центральной части города, где высокая проходимость студентов. Речь идет о таких станциях, как “Бауманская”, где в январе как раз начнется реконструкция, “Университет” и “Китай-город”.

“Новые турникеты пропускают пассажиропоток чуть медленнее, чем старые, - отметил Андрей Суриков. - Зато они более человеколюбивы. Пассажирам приятно через них проходить, так как нет страха, что створки могут ударить по ногам”.

Анастасия Мальцева

Сюжет: Метро 2020

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