На обеспечение безопасности в метро выделят более 2 млрд рублей

ИТАР-ТАСС

Из федерального бюджета в 2012 году Москве выделят более 2,19 миллиарда рублей на реализацию программы по обеспечению безопасности населения в метро. Об этом сказано в постановлении правительства России от 19 июля, размещенном в банке нормативных и распорядительных актов.

Так, кабмин выделил восьми регионам России 3,458 миллиарда рублей в рамках комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте.

Согласно этому документу, Санкт-Петербург получит 665,4 миллиона, Нижегородская область - 162,4 миллиона, Новосибирская область - 156,1 миллиона, Самарская область - 81,2 миллиона, Татарстан - 75 миллионов, Волгоградская и Свердловская область по 68,7 миллиона рублей каждая.