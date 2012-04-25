Новый пересадочный контур метро построят к 2020 году

Строительство тоннеля метро

Открытие станции метро "Спартак" намечено уже на 2013 год

Строительство нового пересадочного контура московского метрополитена планируется завершить к 2020 году, сообщает РИА Новости.

"До 2020 года мы планируем построить 150 километров новых линий метро, 70 новых станций. Мы предполагаем построить Третий пересадочный контур протяженностью 42 километра до этого срока. Мы активно приступили к работе", - заявил Марат Хуснуллин, заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства. Он отметил, что эти действия помогут разгрузить существующие линии и станции метро, так как пассажирам не придется ехать в центр города, чтобы сделать пересадку на другую ветку.

Напомним, что на сегодняшний день в столичной подземке действуют два пересадочных контура: первый – это основные пересадочные станции, расположенные в центре города, второй – Кольцевая линия метрополитена. Мэр Москвы, активно занимающийся решение транспортных проблем города, приказал ускорить темпы строительства метро и сдать в эксплуатацию более 70 километров линий уже к 2015 году.