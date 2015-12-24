У литературной схемы метро появилась аудиоверсия

Фото: m24.ru/Александр Авилов

У литературной схемы метро, созданной библиотекой-читальней имени И.С. Тургенева, появилась аудиоверсия. Как рассказала m24.ru директор библиотеки Александра Вахрушева, к карте прилагаются аудиоролики по каждой станции. Их можно включить, открыв карту на сайте.

"Уже есть озвученная версия схемы – на сайте к ней прилагаются аудиоролики по каждой станции", – сообщила Вахрушева. По ее словам, они рассказывают о том, почему, например, станция метро "Тургеневская" называется именно так, почему на литературной схеме находится станция "Фандоринская" и о многом другом.

"Читающая Москва": как выглядит поезд-библиотека

Напомним, поезд "Читающая Москва", в вагонах которого появилась эта схема, начал курсировать 23 декабря. Работа над картой заняла несколько месяцев. Привычные названия станций здесь заменены на фамилии писателей и их героев, а составлена схема была из расчета того, около каких станций они жили и какие литературные события происходили. Например, "Пушкинскую" переименовали в "Платоновскую", а "Баррикадная" стала "Купринской".