В метро установят световую сигнализацию от диггеров

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Охранную сигнализацию с системой видеофиксации установят в вентиляционных шахтах столичного метрополитена, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в транспортном комплексе столицы.

"Новую охранную сигнализацию с системой видеофиксации планируется установить на 17 отдельно стоящих и встроенных киосков вентиляционных шахт метрополитена, расположенных на территории Москвы. В случае проникновения постороннего человека в шахту, будет срабатывать световая и звуковая сигнализация у диспетчера электромеханической службы метрополитена. Информация о зоне, месте и времени срабатывания будет выводиться на жидкокристаллический монитор", – пояснил собеседник агентства.

Новая система сигнализации предотвратит незаконное проникновение в метрополитен через вентиляцию и уменьшит время реагирования на эти нарушения.

"Вечер": Задержанным в коллекторе диггерам предъявлено обвинение

Накануне Госдума увеличила размер максимального административного штрафа для диггеров. Теперь за проникновение в охраняемые подземные и подводные объекты будут штрафовать на сумму от 75 до 200 тысяч рублей. Кроме того, у нарушителей будут конфисковывать орудия, с помощью которых они совершили правонарушение. Также не исключен арест на срок до 15 суток.

Закон увеличивает и штраф за самовольное проникновение на охраняемый объект, не являющийся подземным либо подводным. Так, размер административного наказания составит от 3 до 5 тысяч рублей.

До этого штраф за проникновение на охраняемый объект, в том числе подземный или подводный, составлял всего 300-500 рублей.

Напомним, что ранее депутаты предлагали ввести за неоднократное проникновение на охраняемые подводные или подземные объекты уголовную ответственность.