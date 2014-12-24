Восемь станций откроют в московском метро в 2015 году

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В будущем году в столице введут в строй восемь станций метро. Это следует из программы "Метро-2020", положения которой опубликованы на сайте Стройкомплекса Москвы.

Одной из первых откроется станция "Котельники" на Таганско-Краснопресненской линии. Затем введут в строй "Румянцево" и "Саларьево" на Сокольнической линии, таким образом, метро придет в Новую Москву.

На Люблинско-Дмитровской линии метро откроют сразу три станции - "Бутырскую", "Фонвизинскую" и "Петровско-Разумовскую".

Какой будет Сокольническая линия метро

Кроме того, в планах столичных властей - ввести в строй станции "Технопарк" и "Ховрино".

Отметим, что программа строительства метро в Москве реализуется с 2011 года, и в ее рамках уже открыты 14 новых станций подземки. Планируется, что к 2020 году около 93 процентов москвичей будут жить в шаговой доступности от станций метрополитена.

В течение 2014 года власти Москвы планировали открыть несколько новых станций метро. В январе открылась станция "Деловой центр" Калининско-Солнцевской линии московского метро. Было запущено движение поездов от "Делового центра" до "Парка Победы".

В феврале ввели в эксплуатацию "Лесопарковую" и "Битцевский парк", которые продолжили Бутовскую ветку и соединили Калужско-Рижскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии. В августе была открыта станция "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии.

8 декабря была открыта станция "Тропарево", которая пока является конечной на Сокольнической линии метро.

В настоящее время ведется строительство 30 станций столичной подземки. На строительных работах заняты более 40 тысяч человек.