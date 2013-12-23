К строительству столичной подземки привлекут молодых архитекторов

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Столичные власти планируют привлечь к архитектурному конкурсу на дизайн-проекты некоторых станций метро молодых специалистов, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Я дал поручение объявить конкурс на архитектуру строящихся станций метро, которые выходят к паркам и бульварам. К участию в нем будут приглашены молодые архитекторы", - завил он.

Нестандартное мышление молодых специалистов сможет привнести интересные решения в архитектуру московской подземки, отметил Хуснуллин.

Напомним, в Москве реализуется масштабная программа развития метрополитена. Так, до 2020 года протяженность его линий вырастет в 1,5 раза.

"Если к 2011 году сеть московского метро состояла из 301 километра линий и 182 станций, то сегодня протяженность метро составляет 317,5 километра и 190 станций", - отмечал ранее Марат Хуснуллин.

По его словам, протяженность линий метро к 2020 году должно вырасти до 474,4 км, а количество станций - до 265.

Отметим, что на сайте столичного Стройкомплекса можно отправиться в виртуальную прогулку по строящимся и недавно открывшимся станциям московского метро.