В Москве до 2015 года заработают пять новых метродепо

ИТАР-ТАСС

До 2015 года в московском метро планируется ввести в эксплуатацию 5 новых электродепо. Это связано с тем, что с 1996 года появились 24 новых станции и приобретено 84 состава, но не построено ни одного электродепо.

Кроме того, до 2015 года протяженность линий столичной подземки увеличится еще на 71 километр, дополнительно будет курсировать 144 состава, сообщает пресс-служба Департамента строительства столицы.

На сегодняшний день в действующих 15 электродепо существует 349 мест для отстоя подвижного состава, в среднем на 1 депо приходится 23 места.

Работы на площадках строительства новых депо ведутся уже сегодня. В частности, электродепо "Митино", "Братеево" планируется ввести в эксплуатацию в 2013 году; электродепо "Солнцево", "Лихоборы" - в 2014 году; электродепо "Челобитьево" – в 2015 году. Также рассматривается вопрос о строительстве электродепо "Руднево" и "Южное".

Помимо строительства, считается необходимой реконструкция существующих электродепо – "Печатники", "Выхино", "Фили", "Северное", "Сокол". Еще 3 депо - "Владыкино", "Планерное", "Новогиреево" – необходимо расширить.