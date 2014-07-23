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23 июля 2014, 12:28

В начале августа на "зеленой" ветке метро заработает Wi-Fi

метро Wi-Fi беспроводной интернет интернет в метро

Фото: ИТАР-ТАСС

На Замоскворецкой линии столичной подземки начались работы по запуску Wi-Fi в подвижном составе. Гаджеты пассажиров уже могут "ловить" беспроводную сеть, однако официальный ее старт намечен на первую половину августа, сообщает пресс-служба компании-оператора "МаксимаТелеком".

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"Зеленая" ветка станет шестым участком метро, покрытым беспроводной сетью. Это одна из самых загруженных линий подземки, а ее протяженность составляет почти 40 километров. После запуска Wi-Fi на Замоскворецкой ветке беспроводной интернет станет доступен на 136 из 325,4 километров путей.

Напомним, беспроводная сеть уже обеспечивает доступ в интернет пассажирам Кольцевой, Каховской, Калининской, Люблинской и Сокольнической линий. Однако тем, кто ездит на работу по другим веткам подземки, расстраиваться не стоит - до конца этого года Wi-Fi покроет весь метрополитен.

Wi-Fi на всех линиях метро появится до конца года

Напомним, проект по предоставлению бесплатного доступа в Интернет в поездах метро реализуется с сентября прошлого года. Ежедневно услугой пользуются более 300 тысяч пассажиров.

Сюжет: Метро 2020

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