Александр Евсин: "Общественный транспорт попадет в "зеленую волну"

Фото: M24.ru, Михаил Сипко

К концу года завершится оснащение городского ситуационного центра ЦОДД. К этому времени важнейшие маршруты трамваев будут получать приоритет на светофорах, а электронными табло оборудуют все основные перекрестки города. О том, как обеспечить общественному транспорту и автомобилистам "зеленую волну" и зачем московским властям данные о проезде президентского кортежа, в интервью M24.ru рассказал глава ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин.

Александр Вячеславович, расскажите, что представляет собой сейчас ситуационный центр ЦОДД?

- Сегодня по всей Москве установлено 2,1 тысячи управляемых светофоров, 11 тысяч дорожных датчиков, 2,5 тысячи камер телеобзора, кроме того мы получаем картинку с 15 тысяч городских камер, установленных по программе "Безопасный город". Работают и 800 комплексов фотовидеофиксации правонарушений, в этом году будет дополнительно закуплено еще 400 таких устройств. Кроме того, установлена связь с "парконами", а также продолжаются работы по оборудованию всех маршрутов наземного городского пассажирского транспорта датчиками GPS/ГЛОНАСС.

Ситуационный центр ЦОДД пока работает не в полном объеме?

- Сегодня он работает в тестовом режиме. Но развитие центра и всей интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Москвы будет продолжаться постоянно. Мы практически закончили оборудовать город датчиками скорости, камерами и контроллерами для светофоров, сейчас все это оборудование увязывается в единую систему. Чтобы полностью использовать его потенциал, понадобится дополнительное программное обеспечение. Например, до конца года планируется ввести систему видеоаналитики, она будет автоматически фиксировать ДТП и другие чрезвычайные ситуации на дорогах и оповещать о них операторов.

Также в ситуационном центре появятся рабочие места для представителей основных городских компаний-перевозчиков: Московского метрополитена, РЖД, "Мосгортранса", Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), а также Московско-Тверской пригородной железнодорожной компании.

Фото: M24.ru, Михаил Сипко

Пока аналитическое видеонаблюдение еще не начало действовать, как операторы работают с камерами?

- Каждая камера управляется в ручном режиме. У нее есть несколько предустановленных положений, находясь в которых, она выгоднее всего показывает проезжую часть, но оператор может подключиться к любой из камер и вручную повернуть ее в другом направлении, чтобы изучить обстановку более подробно. Когда виден только "хвост" пробки, оператор может повернуть камеру и увидеть причину затора.

Кроме того, все камеры телеобзора можно помыть. Они оборудованы дистанционно управляемыми стеклоочистителями, им можно задать команду прямо из ситуационного центра. Для этого на устройствах предусмотрены "дворники". Такая функция очень полезна осенью и весной.

"Как только трамвай пройдет датчик, поступит сигнал о том, какую фазу светофора выставить, и трамвай проедет перекресток, не останавливаясь. Так, если на его пути находится десяток светофоров, мы можем сэкономить пассажирам до 30 минут времени"

Вы отметили, что в городе сейчас установлено более двух тысяч управляемых светофоров. Планировалось, что с их помощью будет обеспечиваться приоритет движения общественного транспорта. Каким образом этого можно добиться?

- Когда мы имеем возможность контролировать светофоры, на некоторых направлениях можно так выстроить маршруты и графики, чтобы общественный транспорт постоянно находился в "зеленой волне" – всегда подъезжал к светофору во время его зеленой фазы.

Кроме того, мы планируем использовать вызывные фазы светофора. На трамвайных путях – 100 метров до светофоров – уже установлены датчики движения. Как только трамвай пройдет датчик, поступит сигнал о том, какую фазу светофора выставить. И трамвай проедет перекресток, не останавливаясь. Так, если на его пути находится десяток светофоров, мы можем сэкономить пассажирам до 30 минут времени.

Датчики на трамвайных путях уже есть, но мы их пока не применяем. Мы хотим добиться того, чтобы каждая вызывная фаза была увязана со всеми остальными светофорами города, чтобы, давая приоритет общественному транспорту, мы не ущемляли автомобилистов.

А когда может заработать эта система?

- Примерно к концу года. Но это случится не в один момент – постепенно мы будем включать датчики на отдельных участках линий.

"Мы планируем рекомендовать с помощью электронных табло оптимальную скорость для водителей. Непрерывный транспортный поток гораздо лучше сказывается на дорожной ситуации, чем постоянные разгоны и остановки"

Кстати, об изменении схем движения для автомобилей. В городе об этом должны сообщать информационные дорожные табло. Как продвигается оборудование ими городских улиц?

- Сейчас уже подключено 144 таких табло, а смонтировано порядка 180. Мы планируем оборудовать ими все участки, где водители приближаются к крупным пересечениям дорог и возможен выбор альтернативных маршрутов. Например, перед пересечением Волгоградского проспекта и ТТК. С помощью табло водитель в момент выбора маршрута получит актуальную и полезную информацию о загруженности и примет оптимальное решение.

В настоящий момент табло проходят заключительную часть технической настройки. Поэтому на сегодняшний день на них показывают только призывы к вежливости на дорогах и соблюдению ПДД. Когда информационные конструкции заработают в полном формате, на них будет показан трафик в интерфейсе, похожем на "Яндекс" - "занято", "свободно" и "затруднено".

А не планируете отображать на них рекомендуемую скорость, с которой водители гарантированно попадут в "зеленую волну"?

- Обязательно. Когда будет налажено координационное управление светофорами, мы планируем рекомендовать с помощью электронных табло оптимальную скорость для водителей. Гораздо лучше на дорожной ситуации сказывается непрерывный транспортный поток, вместо традиционных на сегодняшний день разгонов и остановок. Это нередко и является и причиной мелких ДТП.

А что еще полезного можно будет увидеть на информационных табло?

- В ближайшем будущем планируется оборудовать город дорожными метеостанциями, и тогда информация с них тоже начнет выводиться на табло. Плюс добавим объявления об открытии мотосезона, напоминания о смене резины и другие. Даже призывы к вежливости, как мне кажется, оказывают эффект на водителей. Раз посмотрел – не заметил, два – проигнорировал, но постепенно эта информация будет оседать у автомобилиста в голове.

Мы также планируем информировать пассажиров общественного транспорта о крупнейших мероприятиях Москвы и области, которые могут повлиять на транспортную ситуацию. Можно транслировать сообщения по громкой связи в метро и давать информацию в "бегущей строке" в подземке и автобусах.

"Мы бы хотели видеть в ситуационном центре и сообщения о проезде кортежей первых лиц и глав государств, чтобы было время подготовиться"

Таким же образом можно предупреждать пассажиров о футбольных матчах, например?

- Да, это имеет смысл. Те, кто равнодушен к футболу, вполне могут изменить свой маршрут, зная, что в определенное время болельщики будут ехать на матч или возвращаться со стадиона. На некоторые матчи к "Лужникам" может подъехать и до 100 тысяч человек. Но сейчас для того, чтобы заработала эта система, нужно еще больше развивать методы взаимодействия между ведомствами, например, чтобы нам сообщали из ГИБДД и МВД о городских событиях, оказывающих или способных оказывать влияние на дорожную обстановку и востребованность общественного транспорта. Сейчас это тоже делается, но степень взаимодействия должна быть выше.

Нужно единое информационное поле, где вся обстановка в городе доступна заинтересованным лицам. Например, мы бы хотели видеть и сообщения о проезде кортежей первых лиц и глав государств, чтобы было время подготовиться, возможно, изменить схему работы светофоров и перенаправить автомобили в объезд маршрута спецтранспорта, сообщив о том, что улица загружена.

А можно будет вывести эти данные на табло для водителей, чтобы они видели такие перекрытия?

- Нет, не думаю. Это вопрос безопасности. Мы будем отображать все остальные перекрытия, связанные с мероприятиями типа ярмарок и праздников.

Ситуационный центр организации движения начал работу в Москве

Планировалось, что ситуационный центр сможет также отслеживать загруженность подвижного состава наземного транспорта. Когда начнется эта работа?

- Для некоторых маршрутов это уже началось, например, мы отслеживаем загруженность 900-х полуэкспрессов. Но это маршруты, принадлежащие "Мосгортрансу", с ними городу легче взаимодействовать. Такой мониторинг серьезно упрощает принятие решений в случае чрезвычайных ситуаций. Зная загруженность транспорта, мы сразу можем понять, справятся ли с ЧП автобусы на маршруте.

Это нужно, например, при авариях на метрополитене. Сейчас у нас уже есть отработанный регламент взаимодействия с ГИБДД и "Мосгортрансом" для таких случаев. Инспекторы обеспечивают выделенную полосу, подходят автобусы "Мосгортранса", и мы начинаем развозить пассажиров.

А как происходит мониторинг загруженности автобусов?

- Сейчас подбираются оптимальные технические средства для этих целей. Во-первых, это датчики на дверях, которые реагируют на проход пассажиров, плюс данные по валидации билетов. Сейчас дверными датчиками оборудованы не все автобусы, так как продолжается выбор оптимальной технической реализации этой системы.

Важно также подключить к мониторингу коммерческих перевозчиков, чтобы мы могли понимать эффективность их маршрутов. У них есть заинтересованность в утаивании количества пассажиров. Чем больше людей они перевозят – тем выше налоги.

Также мониторинг необходим для контроля выполнения транспортного заказа, когда перевозчик осуществляет поездки на средства бюджета Москвы, а сбор за билеты возвращает в бюджет. Такие модели обслуживания необходимы на экспрессных маршрутах и при наработке новых маршрутов. А для городского транспорта мониторинг также нужен, чтобы точнее рассчитывать субсидии на перевозку льготных категорий граждан.

Интеллектуальная транспортная система в Москве

Отлажено ли ваше взаимодействие с метрополитеном сейчас и что планируется в будущем?

- У метро уже сложилась своя система управления, и мы предпочитаем в нее не вмешиваться. Наша подземка – одна из самых эффективных в мире. Основное направление по взаимодействию с метрополитеном - это интеграция наших информационных потоков с метрополитеном, чтобы ситуационный центр ЦОДД видел, что происходит в метро, а метрополитен знал об обстановке в городе.

Как развивается ваше сотрудничество с ЦППК?

- С ней мы сотрудничаем в обеспечении интермодальных перевозок, то есть получаем доступ к ее расписанию, чтобы синхронизировать его с остальным общественным транспортом города. В нашем ситуационном центре в скором времени появится интерактивная схема, которая будет показывать состояние движения на линиях пригородных поездов. Если все линии "зеленые" - это хорошо, поезда идут по расписанию, нештатных ситуаций нет. Если что-то случится, то на схеме появится отметка, и мы будем использовать это в своей работе, усиливать направление дополнительными автобусами, а также предупреждать пассажиров о переполненности на этих направлениях. Вот, например, будет очередной салон МАКС в Жуковском. Когда он открывается, электрички на этом направлении сразу же забиваются до отказа.

А как вы видите транспортную ситуацию после запуска ситуационного центра в полном объеме?

В среднем мировая практика запуска подобных центров показывает улучшение дорожной ситуации на 15-25%. Мне кажется, в Москве это может оказаться более эффективно. Есть, правда, и участки, где мы значительно уже ничего не улучшим. Это касается мест, где попросту нет потенциала дополнительного управления – дорога одна и нет никаких альтернатив. Для решения таких проблем мы активно прорабатываем вопросы увеличения связности дорог.

А чтобы понять потенциал ИТС, можно обратиться к примеру площади Индиры Ганди - это пересечение Ломоносовского и Мичуринского проспектов. Там строится метро и перекрыли часть Мичуринского проспекта, но фазы и схема движения первое время были не самыми удачными, поэтому поначалу ситуация сложилась очень плохая – многокилометровые пробки! Но за неделю специалисты ЦОДД правильно настроили светофоры, изменили схему движения автомобилей, и в результате при полностью перекрытой части проспекта движение затруднилось всего на 5-7%. Это достигнуто исключительно правильной регулировкой светофора, правильной организацией схемы движения и небольшими конструктивными изменениями проезжей части.

Беседовала Дарья Миронова