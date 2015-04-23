Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

23 апреля 2015, 14:39

13 торговых галерей в переходах метро отремонтируют к июню

метро торговля переходы магазины Юрий Дегтярев

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

Торговые галереи в переходах 13 станций метро отремонтируют к июню, сообщил первый заместитель начальника московского метрополитена Юрий Дягтерев.

"Метрополитен реализует программу реконструкции переходов. В прошлом году прошло проектирование по переходам 96 станций, еще на 88 объявят конкурс. В мае-июне закончатся работы на 13 станциях", – приводит слова Дегтярева корреспондент M24.ru.

Он также добавил, что в результате планируется разместить объекты нескольких типов. Широкоформатная торговля займет более 25 квадратных метров, а мелкоформатная – до 10 квадратных метров, появятся и аппараты самообслуживания. После ремонтных работ площадь торговых объектов составит 3,6 тысячи квадратных метров.

В свою очередь генеральный директор ГБУ "Малый бизнес" отметил, что на все вопросы предпринимателей ответят специалисты, для них также создали специальный сайт. Средняя цена аренды за один квадратный метр составит 10,5 тысячи рублей.

В метро появятся новые торговые киоски

Напомним, первые аукционы на право аренды торговых площадей в подуличных переходах столичной подземки состоятся в конце июня-начале июля.

Метрополитен планирует провести электронные аукционы для сдачи торговых площадей в аренду еще до окончания ремонта в подуличных переходах. По словам собеседницы агентства, целью этого является поддержка представителей малого и среднего бизнеса.

Ссылки по теме

Московская подземка избавляется от старых ларьков в пешеходных переходах у станций метро. На их месте должны появиться стильные, удобные для горожан торговые конструкции. Общая площадь торговых павильонов в переходах метро после реконструкции увеличится с 12 до 15 тысяч квадратных метров. Новые правила исключают возможность субаренды – теперь торговать в подземных киосках смогут только арендаторы.

Пилотным проектом в рамках программы стала станция "Новокосино", где появились современные, ухоженные торговые павильоны. В стеклянных ларьках площадью от 15 до 40 квадратных метров разместились магазины, мини-кафе, вендинговые автоматы и отделения банков.

Новые павильоны планируют установить в переходах 13 станций столичного метро. В подуличных переходах появятся банкоматы, терминалы для оплаты мобильной связи, автоматы с напитками, цветочные магазины и аппараты с газетами и журналами, а также почтоматы – специальные терминалы для приема посылки (горожане могут забрать свою посылку по дороге домой, на работу или в любое другое место, для этого не придется идти на почту, стоять в очередях или ждать курьера).

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать