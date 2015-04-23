13 торговых галерей в переходах метро отремонтируют к июню

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Торговые галереи в переходах 13 станций метро отремонтируют к июню, сообщил первый заместитель начальника московского метрополитена Юрий Дягтерев.

"Метрополитен реализует программу реконструкции переходов. В прошлом году прошло проектирование по переходам 96 станций, еще на 88 объявят конкурс. В мае-июне закончатся работы на 13 станциях", – приводит слова Дегтярева корреспондент M24.ru.

Он также добавил, что в результате планируется разместить объекты нескольких типов. Широкоформатная торговля займет более 25 квадратных метров, а мелкоформатная – до 10 квадратных метров, появятся и аппараты самообслуживания. После ремонтных работ площадь торговых объектов составит 3,6 тысячи квадратных метров.

В свою очередь генеральный директор ГБУ "Малый бизнес" отметил, что на все вопросы предпринимателей ответят специалисты, для них также создали специальный сайт. Средняя цена аренды за один квадратный метр составит 10,5 тысячи рублей.

В метро появятся новые торговые киоски

Напомним, первые аукционы на право аренды торговых площадей в подуличных переходах столичной подземки состоятся в конце июня-начале июля.

Метрополитен планирует провести электронные аукционы для сдачи торговых площадей в аренду еще до окончания ремонта в подуличных переходах. По словам собеседницы агентства, целью этого является поддержка представителей малого и среднего бизнеса.

Московская подземка избавляется от старых ларьков в пешеходных переходах у станций метро. На их месте должны появиться стильные, удобные для горожан торговые конструкции. Общая площадь торговых павильонов в переходах метро после реконструкции увеличится с 12 до 15 тысяч квадратных метров. Новые правила исключают возможность субаренды – теперь торговать в подземных киосках смогут только арендаторы.

Пилотным проектом в рамках программы стала станция "Новокосино", где появились современные, ухоженные торговые павильоны. В стеклянных ларьках площадью от 15 до 40 квадратных метров разместились магазины, мини-кафе, вендинговые автоматы и отделения банков.

Новые павильоны планируют установить в переходах 13 станций столичного метро. В подуличных переходах появятся банкоматы, терминалы для оплаты мобильной связи, автоматы с напитками, цветочные магазины и аппараты с газетами и журналами, а также почтоматы – специальные терминалы для приема посылки (горожане могут забрать свою посылку по дороге домой, на работу или в любое другое место, для этого не придется идти на почту, стоять в очередях или ждать курьера).