Остановка у метро "Новокосино" появится на двух автобусных маршрутах

Фото: m24.ru/Михаил Спко

Дополнительная остановка "Метро "Новокосино" с 25 марта появится на маршрутах автобусов № 560 и 760к. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Для автобуса № 560 остановка будет находиться на Городецкой улице у дома 35 при следовании к 2-му Московскому крематорию. Ее совместят с действующей остановкой для автобусов № 14, 21, 79, 613, 723, 760к, 792, 811, 885, Н4, а также для троллейбуса № 75.

На маршруте № 760к остановка будет располагаться у дома 31 по Городецкой улице при следовании в сторону МФЦ "Новокосино". Ее совместят с остановкой для автобусов № 14, 21, 79, 560, 613, 723, 792, 811, Н4 и троллейбуса № 75.