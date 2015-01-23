Первую линию "легкого" метро в Подмосковье построят в 2016 году

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К строительству первой линии "легкого" метро в Подмосковье планируют приступить в 2016 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Воробьев отметил, что сроки начала строительства могут сместиться. Прежде сообщалось, что строить "легкое" метро в Подмосковье начнут в 2015 году, а средства в размере 150 миллионов рублей уже выделены из бюджета федеральных властей. Деньги выделены на разработку концепции нового вида транспорта.

По словам Андрея Воробьева, одну из первых веток логично было бы провести из Балашихи в Реутов, в котором уже есть станция подземного метро. Также губернатор отметил, что стоимость километра такого метро составляет 1 миллиард рублей, в то время как стоимость строительства 1 километра подземного метро равна пять миллиардов рублей.

Напомним, в прошлом году Подмосковье объявило о планах по созданию разветвленной сети скоростного внеуличного транспорта – "легкого" метро. В области построят хордовые железнодорожные ветки, которые свяжут между собой основные города и аэропорты. В результате нагрузка на радиальные железнодорожные линии снизится на 15%. Время пути между крупными городами и аэропортами должно сократиться в два-три раза.

Протяженность "легкого" метро составит 245 километров. По наземному областному метро пустят современные, комфортные поезда, оборудованные для маломобильных пассажиров.

Средняя скорость движения составит 45 километров в час, максимальная – 80 километров в час. "Легкое" метро будет насчитывать около 50 остановок, часть из которых станут крупными транспортно-пересадочными узлами. В "часы пик" поезда будут ходить каждые 3-4 минуты.

В Подмосковье появится легкое наземное метро

Частично "легкое" метро пройдет по эстакадам. Уже выбраны примерные маршруты первых двух линий, которые построят до 2022 года: Подольск – Домодедово – Раменское и Пушкино – Ивантеевка – Щелково. Объем инвестиций в строительство наземного метро оценивается в 250 миллиардов рублей.