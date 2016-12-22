Метрополитен проверит подрядчика после взрыва на "Коломенской"

Фото: ТАСС/Александр Бычков

Метрополитен проверит соблюдение правил безопасности строительной организации ООО "Рост-Е", которая проводила ремонт на станции "Коломенская", сообщает пресс-служба столичной подземки.

Разгерметизация газового баллона произошла во время ремонта на лестнице в подуличном переходе южного вестибюля станции "Коломенская". Во время инцидента никто из пассажиров не пострадал.

"На данный момент строительная организация эта отстранена от работ, которые она ведет на территории метрополитена. Пассажиры не пострадали, движение на линии не прерывалось, осуществляется штатно", – пояснил телеканалу "Москва 24" пресс-секретарь Московского метрополитена Андрей Кружалин.

На месте происшествия создан оперативный штаб под председательством начальника Московского метрополитена. Также задействованы городские оперативные службы и профильные подразделения метро.