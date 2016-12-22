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22 декабря 2016, 11:35

Город

Шесть человек пострадали во время взрыва баллона у метро "Коломенская"

Фото: ТАСС/Александр Бычков

Шесть человек пострадали во время взрыва газового баллона у станции метро "Коломенская ". Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве, из них двое госпитализированы.

По предварительным данным, 22 декабря 2016 года во время ремонтных работ рядом со станцией метро "Коломенская" произошел хлопок газа. СК начал доследственную проверку по факту нарушения требований охраны труда.

Ранее правоохранительные органы сообщали, что газовый баллон у станции метро "Коломенская" взорвался из-за нарушения правил безопасности во время сварочных работ.

После взрыва произошло возгорание на площади 5 квадратных метров. Сейчас пожар ликвидирован.

Для пассажиров временно был закрыт южный вестибюль станции. ЧП не повлияло на график движения поездов на Замоскворецкой линии метро.

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