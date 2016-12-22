Шесть человек пострадали во время взрыва баллона у метро "Коломенская"

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Шесть человек пострадали во время взрыва газового баллона у станции метро "Коломенская ". Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве, из них двое госпитализированы.

По предварительным данным, 22 декабря 2016 года во время ремонтных работ рядом со станцией метро "Коломенская" произошел хлопок газа. СК начал доследственную проверку по факту нарушения требований охраны труда.