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22 марта 2016, 15:16

Дубовые двери на станции "Проспект Мира" Кольцевой линии метро обновят

метро проспект Мира реставрации вестибюли метро работа метро входные двери

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Дубовые двери на станции "Проспект мира" Кольцевой линии метро заменят на новые, сообщил журналистам замначальника эскалаторной службы по реконструкции московского метрополитена Александр Икенькин.

Новые двери будут идентичны старым. Их нужно обновить, так как дерево имеет свойство со временем высыхать, гнить. "Но внешний облик и материал будет такой же. Для дверей здесь использован дуб", – цитирует Икенькина Агентство "Москва".

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Напомним, реконструкцию вестибюля станции "Проспект Мира" Кольцевой линии метро планируют завершить 30 мая. Сейчас все работы идут по плану.

На станции увеличится количество эскалаторов. Вместо трех их станет четыре. Новые эскалаторы снабжены специальными устройствами, которые срабатывают при любой неисправности. Помимо этого, эскалаторы уникальны своей энергосберегающей системой. Подсветка и щетки, которые не дадут обуви пассажиров попасть между ступеньками, увеличат безопасность перевозки.

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