Из плана реконструкции ГМИИ им. Пушкина могут исключить строительство парковки

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Строительство парковки около музея искусств имени Пушкина и организацию входа в музей через метро могут исключить из планов по реконструкции комплекса, сообщает в четверг Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя архитектурного бюро "Проект Меганом" Юрия Григоряна.

"Мы прорабатываем с экспертами возможные варианты реализации проекта. От идеи входа в музей через метро, скорее всего, придется отказаться, так как это слишком дорого. Парковки на 130 мест, тоже, вероятно, не будет", - пояснил Григорян.

По его словам, в настоящее время реконструкция музея не привлекла внимания частных инвесторов, и пока это государственный проект.

Напомним, конкурс на архитектурную концепцию развития музея объявили 10 апреля 2014 года. 25 июня победителем конкурса стал проект архитектурного бюро "Проект Меганом".

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, все проекты вызвали много замечаний, в том числе проект-победитель, который нуждается в серьезной доработке.

Реконструкция музея предполагает увеличение музейной площади с 49 тысяч квадратных метров до 105. Кроме того, ожидается и увеличение количества посетителей музея до 3 миллионов человек в год.

Новая концепция должна быть реализована до 2020 года. Объем финансирования, выделенный на реализацию концепции ГМИИ, составляет 22 миллиарда рублей.

Как изменится ГМИИ им. А.С. Пушкина

Музей, который позже получил имя Александра Сергеевича Пушкина, был создан в 1912 году и назывался "Музей изящных искусств имени императора Александра III при Московском императорском университете".

Здание музея, расположенное на Волхонке, имеет вид античного храма на высоком подиуме с ионическими колоннами. Его уникальная особенность - светопрозрачные перекрытия, предложенные инженером Шуховым. В коллекции музея находятся произведения западного искусства от античности до ХХ века.