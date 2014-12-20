Зимние песни и стихотворения прозвучат в московском метро

В метрополитене зазвучат зимние песни

В субботу, 20 декабря, в столичной подземке стартует специальная предновогодняя программа. Пассажиры услышат зимние классические и современные песни, сообщает телеканал "Москва 24".

Также в метро прозвучат новогодние стихотворения в исполнении юных чтецов. Поздравлять москвичей и гостей столицы будут и легендарные советские дикторы: Ангелина Вовк, Игорь Кириллов и Анна Шатилова.

Ранее сообщалось, что возле кольцевых станций метро с 22 по 31 декабря будут проходить танцевальные выступления Дедов Морозов. Флешмобы запланированы в рамках городского фестиваля "Лучший город Зимы".