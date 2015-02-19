Участок метро от "Университета" до "Тропарево" закроют в майские праздники

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Тропарево" не будет работать в майские праздники. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил глава столичной подземки Дмитрий Пегов.

При этом он отметил, что чаще всего для технологических окон специально выбираются участки внутри Кольцевой линии, чтобы у пассажиров оставалась возможность пользоваться соседними ветками.

"К тому же в центре почти все станции метро находятся близко друг от друга. К примеру, 28 февраля закроются для пассажиров "Полянка" и "Боровицкая". Но на расстоянии не более 800 метров от "Полянки" расположены "Третьяковская", "Добрынинская" и "Октябрьская", - пояснил руководитель метрополитена.

Пегов также рассказал, что существует трехлетняя программа модернизации инфраструктуры подземки. В ее рамках планируется завершить основные работы.

"Сменим рельсы на бесстыковые, по которым поезд идет без привычного грохота. Уберем устаревшие деревянные шпалы. Обновим энергоснабжение. Поменяем щебенку в тоннелях - в центральной части метрополитена она давно превратилась в песок. И вернемся к работе без (технологических) окон", - подчеркнул Пегов.

Напомним, в 2014 году было проведено пять удлиненных "технологических окон" по 26 часов. Два окна провели внутри кольца Сокольнической линии, два окна – по Замоскворецкой линии и одно окно по Арбатско-Покровской линии.

Отметим, сейчас проходит ремонт на закрытой станции "Бауманская". Его проведут с февраля по декабрь текущего года. Вместо трех эскалаторов там появятся четыре. А работы на станции "Проспект Мира" (кольцевая) начнутся в апреле 2015 года и завершатся в апреле 2016-го. Там также появится четвертый эскалатор.

С апреля 2015 по февраль 2016-го будут ремонтировать станцию "Ботанический сад". Кроме того, с июня 2015 по август 2016-го проведут ремонт станции "Фрунзенская". Вместо трех эскалаторов там будут работать четыре.