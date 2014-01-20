Город предоставил участок для строительства станции метро "Технопарк"

Фото: m24.ru
Земельный участок на перегоне между станциями метро "Автозаводская - Коломенская" будет предоставлен для строительства новой станции "Технопарк", информирует пресс-служба Москомстройинвеста.
Ранее земельные участки, расположенные в зоне строительства, были предоставлены московскому метрополитену для эксплуатации действующих объектов Замоскворецкой линии.
"Принимая во внимание сжатые сроки строительства, а также невозможность проведения строительных работ без оформления в установленном законом порядке земельно-правовых отношений, было предложено внести изменения в договор аренды", - говорится в сообщении.
Теперь цель предоставления земельных участков изменена с "эксплуатации объектов" на "проектирование и строительство (реконструкцию) объектов".
Добавим, станцию "Технопарк", которая будет построена между "Автозаводской" и "Коломенской" Замоскворецкой линии метро, построят раньше – сроки сдачи объекта перенесли с 2018 на 2015 год.
