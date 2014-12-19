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19 декабря 2014, 13:50

Метро будет работать до двух ночи в Новый год

метро транспорт Максим Ликсутов наземный транспорт билеты Новый год

Фото: m24.ru

Станции метро и общественный транспорт будут работать дольше в Новый год и на Рождество, сообщил журналистам заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, с 31 декабря на 1 января и с 6 января на 7 января метро будет открыто для пассажиров до двух часов ночи, самые востребованные маршруты "Мосгортранса" будут ходить до трех часов ночи.

К праздникам выпустят специальные новогодние билеты, также появятся два специальных "Единых" – "Путешествие в Рождество" и "Лучший город зимы", передает корреспондент m24.ru. С 29 по 31 декабря пассажирам автобусов и подземки будут дарить подарки: брелки, шарики, открытки с символикой "Мосгортранса". Сувениры будут раздавать Дед Морозы и Снегурочки, основной акцент сделают на Кольцевой линии.

Ликсутов отметил, что в праздники количество такси на улицах города увеличится вдвое. Власти обратились к водителям с просьбой не поднимать цену.

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Как ранее писало m24.ru, в Новый год увеличится время работы туристической полиции. В новогоднюю ночь на патрулирование центра Москвы с 20.00 до 2.00 выйдут 25 сотрудников турполиции. В другие дни новогодних каникул они будут работать с 11.00 до 23.00.

Сюжеты: Наземный транспорт: изменения в работе Изменения в работе метро , Тренды города: все, что волнует столицу , Новый год – 2015

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