Власти Москвы будут курировать проект МКЖД до конца реконструкции

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Департамент строительства Москвы будет нести ответственность за финансово-хозяйственную часть проекта МКЖД до конца реконструкции, сообщает пресс-служба ведомства.

"Решение правительства Москвы обусловлено необходимостью более оперативного принятия решений для обеспечения сдачи строительных объектов в срок и для запуска движения на кольце в 2016 году", – отметил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

По его словам, МКЖД станет частью общей городской системой общественного транспорта после того, как запустят пассажирское движение. Хуснуллин также заявил об изменении состава совета директоров МКЖД. Одним из членов совета и новым гендиректором МКЖД станет Владимир Машкин, который сейчас является заместителем гендиректора Мосинжпроекта. На счету у Машкина уже есть несколько крупных проектов, среди которых капитальное строительство объектов "КамАЗ" и комплекса нефтехимических заводов в Нижнекамске.

"Он – один из наиболее квалифицированных специалистов, исполняющих функции технического заказчика. Его опыт и профессионализм позволяют ему успешно планировать и контролировать ход работ по строительству объектов городского заказа", – прокомментировал заммэра.

"Москва в цифрах": Система метро и МКЖД

По предварительным ожиданиям, к 2025 году МКЖД должна будет перевозить до 300 миллионов человек в год, что сопоставимо с пассажиропотоком на загруженных линиях метро. МКЖД планируют интегрировать в систему московского метрополитена при помощи транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Для этого добавят 17 пересадок на 11 ветках метро и 10 пересадок на 9 радиальных направлениях железной дороги.