Дубовые двери с "Бауманской" передадут в музей метро

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Дубовые двери со станции метро "Бауманская" планируется передать в народный музей Московского метрополитена. Об этом рассказал заместитель главного инженера службы тоннельных сооружений метро Сергей Чеканов, сообщает Агентство "Москва".

Двери были установлены в 1944 году. В ходе ремонтных работ их заменят на новые, однако исторический облик входного павильона будет сохранен. Сами двери имеют историческую ценность, поэтому их сделают музейным экспонатом.

Народный музей истории Московского метрополитена расположен в южном вестибюле станции "Спортивная" на втором и третьем этажах.

Напомним, "Бауманская" закрылась на ремонт 8 февраля 2015 года. После ремонта на станции появится один дополнительный эскалатор: вместо трех их будет четыре.

На станции восстановят вестибюль, обновят кассовую зону и входную группу, а также турникеты линеек. Новые эскалаторы оборудуют устройствами, предотвращающими получение травм.

На время ремонта между "Бауманской" и "Курской" действует бесплатный автобусный маршрут "М". Специально для этого на дорогах открыли выделенную полосу. Маршрут проходит по Земляному Валу, Старой Басманной, Спартаковской и Бауманской улицам.

Ежедневно на линии работают 22 автобуса с интервалом не более одной минуты. Кроме того, организован платный трамвайный маршрут "Б" от "Курской" до "Сокольников" с интервалом движения в 5–6 минут.

Открыть "Бауманскую" планируется в конце декабря - по окончании работ по монтажу эскалаторов.