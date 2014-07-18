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18 июля 2014, 16:32

Московское метро входит в тройку самых безопасных в мире - эксперт

метро безопасность катастрофы ЧП в метро Арбатско-Покровская линия авария читать

Фото: ИТАР-ТАСС

Утром во вторник, 15 июля, на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" из-за резкого торможения с рельсов сошли три вагона. Корреспондент сетевого издания M24.ru пообщался с экспертом Европейского железнодорожного агентства (ERA) Романом Мунге и выяснил, что рассматривается в качестве основной причины крупнейшей аварии в истории столичной подземки и насколько безопасно московское метро по сравнению с мировыми аналогами.

- Какие основные причины катастрофы рассматриваются на данный момент?

- Однозначную причину по-прежнему установить невозможно. Сейчас речь идет о том, что наиболее достоверная версия - это либо отжатие правого остряка от рамного рельса, либо прижатие левого остряка к рамному рельсу. (Остряки - подвижные участки рельсов. Обычно для пропуска подвижного состава их устанавливают так, что один из них плотно прижат к основному рельсу, а другой отведен на определенное расстояние, называемое шагом остряка, - ред.)

- Рассматривается ли версия, согласно которой причиной явился посторонний предмет на рельсах?

- Накануне этот вариант рассматривался, но это не более чем вариант. Вдруг что-то откуда-то появилось на рельсах, когда буквально 70 секунд назад прошел предыдущий поезд? Разговоры идут о том, что от предыдущего поезда что-то отвалилось. Но это должна быть настолько крупная деталь, чтобы она осталась в путевом габарите и повлияла на следующий поезд. При этом проблемы мог иметь впереди идущий поезд, а он этих проблем не имел и до самого закрытия линии прекрасно работал.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Правда ли, что рядом с местом аварии проводились взрывные работы?

- Да, там проводится строительство будущей Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена. Там проводились не взрывные, а буро-взрывные работы, то есть делается шпур, закладывается небольшое количество взрывчатки... Я примерно понимаю, откуда вы взяли эту информацию: один из машинистов Арбатско-Покровской линии выложил якобы подробное расследование с фотографиями, но оно настолько не соответствует действительности и при этом настолько безграмотно... Да, проводились буро-возрывные работы, но они не представляют угрозы для действующей линии. Разговоры о том, что машинисты линии неоднократно, находясь на станции "Парк Победы", чувствовали толчки, что аж люстры подпрыгивали - это ахинея полнейшая.

- То есть ЧП никак не отразится на дальнейшем строительстве "желтой" ветки?

- Нет, конечно. К тому же надо понимать, что буро-взрывные работы в тот момент проводились на существенном расстоянии от станции "Парк Победы".

Фото: forum.nashtransport.ru

- Как в целом авария отразится на участке, где произошел инцидент?

- После восстановления участка временно будут существовать некоторые ограничения в скорости, будет проведено обследование тоннельной конструкции, будут проводиться работы по оценке состояния тоннеля.

- Насколько это ЧП отразится на нормах безопасности московского метро?

- Стоит понимать, что стандарты безопасности в московском метрополитене - объективно одни из самых высоких в мире. Я эксперт международного уровня и работаю не в России - мне есть с чем сравнивать.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Если сравнивать с мировыми аналогами, насколько высок уровень обеспечения безопасности в столичной подземке?

- Я думаю, что московское метро входит в тройку. Объективно, по ряду технологических процессов, впереди только Токио (важно понимать, что там существенно больше нагрузки) и берлинский метрополитен. В мире существует оценка безопасности - на сколько перевезенных пассажиров мы имеем одну проблему. Это вполне себе корректный термин. Его не используют в России, однако он весьма широко используется в мире. Московский метрополитен, поверьте мне, - предприятие высочайшего уровня безопасности.

- Каковы отличительные особенности системы безопасности столичного метрополитена?

- У московского метрополитена огромный, гигантский штат людей. Ни одна операторская компания в мире не может себе позволить иметь себе такое количество сотрудников, которые каждую ночь пешком ходят по тоннелю. Кроме того, постоянно отслеживаются перемещения каждого подвижного состава. Малейшая неисправность - тут же дежурный по станции требует отчета от машинистов и всей локомотивной бригады. Такого нет нигде. В берлинском метро попахивает чем-то вроде этого - понюхайте, осмотрите, доложите, но подобного московскому метро нет. Кроме того, огромное количество оборудования плюс великолепный поезд "Синергия", который позволяет проводить комплексную проверку путей в режиме реального времени. Это передовая техника, которая используется постоянно.

- Будет ли усилена технологическая безопасность подземки после аварии?

- Мне трудно представить, что это можно сделать. Нужно понимать, что случившееся - трагическое стечение обстоятельств, в не чей-то злой умысел или недосмотр.

Тимур Фехретдинов

Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

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