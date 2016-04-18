На станциях внутри Кольцевой линии установят ракушки для подавления шума

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На центральных станциях метрополитена, расположенных внутри Кольцевой линии, установят ракушки шумоподавления. Об этом сообщил в интервью m24.ru первый заместитель руководителя департамента транспорта Гамид Булатов.

По его словам, новые устройства шумоподавления в виде ракушек появятся в центре зала рядом со стелами "Инфо-СОС". "Надо будет просто подойти к стеле информации, а само устройство шумоподавления закрепят сверху. В радиусе 2-3 метров будет очень тихо, как в комнате – на уровне 20-30 децибел", – пояснил принцип работы ракушек Гамид Булатов.

Собеседник m24.ru также рассказал, что, прежде чем установить шумоподавляющие устройства, на станциях метро определили несколько зон, где шум мешает пассажирам: кассовая зона, центр зала и платформы. На платформе прибор решили не ставить. "Это не будет работать – устройства имеют ограниченный радиус действия. От шума в этом случае мы будем уходить по-другому – за счет новых современных поездов и ремонта путевой инфраструктуры", – пояснил чиновник.

Кассовые зоны также не планируется оборудовать новой системой шумоподавления. "Кассовые зоны мы переоборудуем в рамках программы благоустройства вестибюлей – после ремонта в каждой кассе установим переговорное устройство, благодаря которому кассир и пассажир будут хорошо друг друга слышать", – рассказал Булатов. Таким образом, наиболее подходящим местом для установки ракушки оказался центр зала станции.

Инновационные устройства шумоподавления протестировали на станции "Ботанический сад" Калужско-Рижской линии. Эксперимент начался 16 декабря прошлого года и продлился до середины февраля этого. Шумоподавляющая ракушка сделана из стекловолокна и шумоизоляционного материала, в нее встроены динамики шумопоглащения и восемь микрофонов. Прибор снижает шум с помощью создания звуковой волны той же амплитуды.

Кроме того, в столичной подземке должны появиться бесшумные рельсы. Они будут длиннее в три раза обычных: 300 м вместо 100 м. Это позволит уменьшить количество межрельсовых стыков. В результате снизится стук, удары, вибрация и шум, исходящие от колесных пар поезда при соприкосновении со стыком.

Согласно санитарным нормам, допустимый уровень постоянного шума составляет 55 децибел днем и 40 децибел ночью. Уровень шума, превышающий 70-90 децибел, может привести к заболеваниям центральной нервной системы. А при 100 децибел и свыше человек может потерять слух вплоть до полной глухоты.

Полную версию интервью с Гамидом Булатовым читайте здесь



Марина Курганская, Светлана Казанцева