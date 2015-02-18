Сотрудники метро будут выявлять подозрительных пассажиров с помощью планшетов

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Сотрудники службы безопасности метро получат до конца года около 200 планшетов. Об этом M24.ru сообщил начальник службы Владимир Муратов. По его словам, с помощью гаджетов сотрудники узнают о появлении на входах в вестибюли подозрительных лиц и брошенных вещах. Картинка на планшеты будет транслироваться с новых камер интеллектуальной системы видеонаблюдения, которую начнут устанавливать в метро в этом году.

"На каждой станции метро будет один сотрудник службы безопасности с планшетом", - рассказал Муратов. Мобильные устройства им выдадут после того, как на входах в вестибюли метро смонтируют новые камеры интеллектуальной системы видеонаблюдения. "К концу года все входы на станции оборудуют камерами", - отметил начальник службы безопасности.

Мобильные устройства позволят сотрудникам службы безопасности получать сигналы с ситуационных камер. Они станут снимать крупным планом пассажиров, которые бегут или спрыгнули на рельсы и передавать эту картинку на планшеты. Кроме того, устройства будут замечать брошенные или забытые предметы. "Участие оператора в этом будет минимальное, всю основную работу должно делать программное обеспечение, автоматически вычисляя подозрительные ситуации", - добавил Муратов.

Ранее сообщалось также, что сотрудники метро, заметив подозрительного пассажира, также смогут сфотографировать его и отправить запрос в систему биометрического видеонаблюдения, которая проверит его снимок через различные базы МВД, а также узнает, нет ли его в списке злостных безбилетников.

В феврале 2015 года был объявлен конкурс на первый этап оснащения метрополитена интеллектуальной системой видеонаблюдения. Всего до конца года в метро планируется установить 5,5 тысяч камер в 289 вестибюлях. 454 устройства будут настроены на мониторинг общей обстановки в метро, а еще 5073 ситуационные камеры будут выявлять неестественное поведение пассажиров. Всего в подземке в ближайшие годы установят 22 тысячи камер.

Дарья Миронова