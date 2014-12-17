Метрополитен утвердил стоп-лист предметов при досмотре пассажиров

Метрополитен утвердил список запрещенных к проносу предметов

Служба безопасности московского метрополитена утвердила временный список предметов, с которыми пассажиры не смогут пройти досмотровые зоны. Об этом M24.ru сообщил замглавы подземки Владимир Муратов. В стоп-лист войдут оружие, боеприпасы, отравляющие и ядовитые вещества. Кроме того, пассажиров не пустят в метро с незачехленными коньками и лыжами, нескладными велосипедами, а также с животными без клеток. Этот список будет действовать до тех пор, пока Минтранс РФ не утвердит общефедеральный перечень. Досмотровые зоны на 185 станциях метро открываются 1 января 2015 года. Останавливать пассажиров будут почти 2,5 тысячи сотрудников службы безопасности. Со временем подразделение транспортной безопасности хотят расширить до 18 тысяч человек.

"Мы определили временный список, в него вошли предметы, которые запрещены правилами пользования метро", - пояснил Муратов. Сотрудники досмотровых зон будут проверять пассажиров на наличие огнестрельного оружия, взрывчатых или ядовитых веществ, в том числе бытовых газовых баллонов. Персонал также будет обращать внимание на пассажиров с колющими и легко бьющимися предметами без чехлов. В том числе речь идет о лыжах и коньках, мелком садовом инструменте с открытыми острыми частями. В метро не пустят с животными без "переносок", нескладными велосипедами и громоздким багажом. Если сотрудники службы безопасности найдут у пассажира взрывчатку или оружие, нарушителя сразу передадут полиции. С неопасными запрещенными предметами его просто не пустят в метро.

По словам Муратова, рамки металлоискателей и датчики взрывчатки в зонах досмотра настроят на определенную массу или объем запрещенных веществ или предметов. "Чтобы техника при напряженном пассажиропотоке реагировала корректно, мы установим минимальную дозу - например, 30-40 грамм взрывчатки, 300 грамм металла. Пистолет весит 800 грамм. Даже если его будут провозить в разобранном виде, каждая часть будет весить не менее 300 грамм", - отметил глава службы безопасности.

Сегодня дежурные у турникетов могут не пустить пассажира, если увидят у него какой-то из запрещенных предметов, например, нескладной велосипед или лыжи без чехла. Но проводить досмотр они не имеют права. Для сотрудников досмотровых зон утвердили временный документ, которым они будут руководствоваться, останавливая пассажира. С 1 января пронос предметов из стоп-листа в подземку будут пресекать 2 470 человек на 294 входах в метро. "На данный момент в метро 307 входов, их постепенно будут дооборудовать за счет средств метрополитена", - пояснил Муратов.

Он также добавил, что для полноценного функционирования зон досмотра требуется, чтобы Министерство транспорта РФ приняло общефедеральные нормативные документы. Они определят порядок аккредитации служб безопасности на транспорте и правила досмотра. Служба безопасности метро рассчитывает стать юридическим лицом и набрать в штат порядка 18 тысяч сотрудников, которые будут следить не только за досмотровыми зонами, но и за камерами, патрулировать платформы и, возможно, поезда.

В июле 2010 года правительство России утвердило комплексную программу обеспечения безопасности на транспорте, в которой было предусмотрено создание досмотровых зон во всех метрополитенах страны. Для столичной подземки закупили ленты с рентгеновскими установками для сканирования багажа и рамочные металлодетекторы для досмотра пассажиров. Опасные и радиоактивные вещества выявят специальные датчики. Первая зона

В июле 2010 года правительство России утвердило комплексную программу обеспечения безопасности на транспорте, в которой было предусмотрено создание досмотровых зон во всех метрополитенах страны. Для столичной подземки закупили ленты с рентгеновскими установками для сканирования багажа и рамочные металлодетекторы для досмотра пассажиров. Опасные и радиоактивные вещества выявят специальные датчики. Первая зона открылась на станции метро "Добрынинская" в мае 2014 года. А 16 декабря начальник столичной подземки Дмитрий Пегов сообщил, что с 1 января заработают досмотровые зоны на всех станциях столичного метро.



В пресс-службе Минтранса M24.ru пояснили, что проекты приказов о порядке аккредитации юридических лиц в качестве подразделений транспортной безопасности, а также о правилах досмотра проходят стадию доработки и будут утверждены в первом квартале 2015 года.

Председатель комитета по транспорту Госдумы Евгений Москвичев пояснил, что без приказа Минтранса, зарегистрированного в Минюсте, досмотровые зоны смогут полноценно заработать, только если сотрудников службы безопасности метро будут "страховать" полицейские. "Сегодня досматривать пассажиров может только сотрудник полиции, а другие должностные лица - только с согласия пассажира", - пояснил Москвичев.

Его коллега Александр Старовойтов пояснил, что, если пассажир будет провозить коньки или лыжи без чехла, или животных вне клеток, его просто могут не пустить в метро. "У сотрудников службы безопасности достаточно для этого полномочий, - заявил депутат.- Что, если в давке коньки кого-нибудь поранят? Это же острый металл". Если же у пассажира обнаружат опасные предметы, такие как оружие и взрывчатые вещества, то его должны будут передать сотрудникам МВД, чтобы те провели детальный досмотр в присутствии понятых. "Сотрудники транспортной безопасности метро не имеют права обыскивать карманы пассажира или ощупывать его, как это делают в аэропорту", - рассказал Старовойтов. К слову, сотрудники службы безопасности метро не имеют права носить оружие.

Марина Курганская, Дарья Миронова