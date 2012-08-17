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Город

17 августа 2012, 19:52

Сады на крышах станций метро и вокзалов появятся в Москве

метро благоустройство улицы озеленение озеленение города

Московские транспортники подготовили схему озеленения крыш вокзалов и станций метрополитена. Там планируется разбить сады

НИиПИ Генплана Москвы разработал отраслевую схему озеленения столицы до 2025 года. В ней приводится список 94 городских объектов, которые в ближайшие три года обзаведутся садами на крышах и живыми изгородями. В основном речь идет о станциях метро и пригородных поездов.

Зелень появится на крышах надземных вестибюлей станций метро "Парк Культуры", "Добрынинская", "Новослободская", "Тимирязевская", "Университет", "Кутузовская" и других.
Концепция предполагает размещение зелени на крыше Павелецкого вокзала, Экспоцентра на Краснопресненской набережной, а также на павильонах станций Кусково, Новогиреево, Крюково, Бирюлево-Товарная и других. Живую изгородь планируется сделать возле станции "Третьяковская".

На разработку отраслевой схемы озеленения столичные власти потратили 175 миллионов рублей. В свою очередь стоимость проекта озеленения городских объектов пока не оценена. Эксперты считают, что один сад на крыше может обойтись властям в 30–35 миллионов рублей.

Сопредседатель международной экологической группы "Экозащита" Владимир Сливяк рассказал газете "Известия", что увеличивать объем зеленых насаждений необходимо, но создавать сады на крышах не очень эффективно. Он считает, что в Москве достаточно земли, где можно посадить деревья и кустарник. "Здесь чиновники лукавят, можно найти выход из ситуации, однако в центре Москвы очень дорогая земля, а деревья денег не приносят", — сказал Сливяк.

Ранее в качестве эксперимента создать сады планировалось на крышах нескольких московских домов ЦАО до конца лета. Тем самым столичные власти хотели увеличить площадь зеленых насаждений в наиболее урбанизированной части столицы.

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