На Калужско-Рижской линии задерживаются поезда

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На Калужско-Рижской линии метрополитена задерживаются поезда, сообщает корреспондент M24.ru.

На "горячей линии" подземки уточнили, что задержки связаны с техническими неполадками. На перегоне "Ботанический сад" – "Свиблово" стоит один состав.

Сегодня поезда задерживались и на "серой" ветке метро. Это было связано с падением человека на рельсы на станции "Чертановская".

Инцидент на платформе при движении из центра произошел в 11.46. Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством.

Однако он не уточнил информацию о состоянии пострадавшего.