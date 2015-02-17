Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

17 февраля, 21:01

Эскалаторы в метро вернулись к изначальной скорости в 0,75 метра в секунду

метро эскалаторы Константин Черкасский

Фрагмент эскалатора со станции "Бауманская" выставят в музее метро

За последние несколько лет все эскалаторы в московском метро вернулись к изначальной скорости в 0,75 метра в секунду. Об этом рассказал журналистам глава народного музея Московского метрополитена Константин Черкасский, сообщает Агентство "Москва".

По словам Черкасского, с 1960 года эскалаторы двигались со скоростью 0,9 метра в секунду.

Он пояснил, что при увеличении скорости с 0,5 до 0,75 метра в секунду провозная способность эскалатора увеличивается. Однако дальнейшее увеличение скорости уменьшает провозную способность, потому что пассажиры пропускают ступеньки, боясь встать на слишком быстро движущийся эскалатор.

На пяти станциях метро заменят эскалаторы до конца 2015 года

Ссылки по теме

Черкасский добавил, что в 1935 году часть эскалаторов работала со скорость 0,7, а часть 0,5 метра в секунду, как за рубежом.

Скорость увеличивали до 0,75, чтобы перевозить пассажиров быстрее. Но пассажиропоток продолжал расти, и в 1960 году скорость эскалаторов увеличили до 0,9 метра в секунду.

Отметим, что в текущем году планируют полностью заменить эскалаторы на трех станциях московского метро – "Рижской, "Бауманской" и "Фрунзенской". На время закрытия станций будут организованы компенсационные автобусные маршруты.

Сюжет: Метро 2020

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать