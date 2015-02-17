Эскалаторы в метро вернулись к изначальной скорости в 0,75 метра в секунду

Фрагмент эскалатора со станции "Бауманская" выставят в музее метро

За последние несколько лет все эскалаторы в московском метро вернулись к изначальной скорости в 0,75 метра в секунду. Об этом рассказал журналистам глава народного музея Московского метрополитена Константин Черкасский, сообщает Агентство "Москва".

По словам Черкасского, с 1960 года эскалаторы двигались со скоростью 0,9 метра в секунду.

Он пояснил, что при увеличении скорости с 0,5 до 0,75 метра в секунду провозная способность эскалатора увеличивается. Однако дальнейшее увеличение скорости уменьшает провозную способность, потому что пассажиры пропускают ступеньки, боясь встать на слишком быстро движущийся эскалатор.

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Черкасский добавил, что в 1935 году часть эскалаторов работала со скорость 0,7, а часть 0,5 метра в секунду, как за рубежом.

Скорость увеличивали до 0,75, чтобы перевозить пассажиров быстрее. Но пассажиропоток продолжал расти, и в 1960 году скорость эскалаторов увеличили до 0,9 метра в секунду.

Отметим, что в текущем году планируют полностью заменить эскалаторы на трех станциях московского метро – "Рижской, "Бауманской" и "Фрунзенской". На время закрытия станций будут организованы компенсационные автобусные маршруты.