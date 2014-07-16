Работу московского метро восстановят в течение дня - МЧС

Движение поездов на станции "Парк Победы" восстановят к утру 17 июля

Экстренные службы города продолжают работы на месте крушения поезда в московском метро. По словам главы МЧС России Владимира Пучкова, движение поездов будет восстановлено к утру 17 июля, сообщает телеканал "Москва 24".

Спасатели расчищают завалы в тоннеле метро. В дальнейшем предстоит разобрать поврежденные вагоны и рельсы, восстановить линии связи и электропередачи. Кроме того, в тоннеле находятся следователи, которым необходимо собрать вещественные доказательства.

В настоящее время участок, прилегающий к станции метро "Парк Победы" огорожен. Проход на станцию запрещен.

Напомним, накануне в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. По данным на 8.00 16 июля, в результате инцидента погибли 22 человека, более 400 пострадали, из них 42 находятся в реанимации.

Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозят 150 компенсационных автобусов, которые можно узнать по букве "М" на табличке маршрута.

Причины аварии устанавливаются. По факту аварии возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет.

Накануне заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков заявил, что на ликвидацию последствий аварии уйдет около 30 часов.