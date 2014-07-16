Вход на "Кунцевскую" ограничен из-за большого потока пассажиров

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Вход на станцию "Кунцевская" ограничен из-за слишком большого потока пассажиров. Филевская линия не справляется с таким количеством пассажиров в час пик, сообщает агентство "Москва".

Сотрудница горячей линии метро отметила, что всем пассажирам рекомендуют пользоваться компенсационными автобусами, поскольку Филевская линия не сможет перевезти всех желающих попасть в центр города.

На "голубую" ветку выпала большая нагрузка, поскольку по фактически параллельной Арбатской-Покровской линии из-за вчерашней аварии не ходят поезда от "Киевской" до "Молодежной". Таким образом, все пассажиры вынуждены пользоваться либо Филевской линией метро, либо отправляться к месту работы на компенсационных автобусах.

Для улучшения транспортной ситуации для автобусов разграничили выделенную полосу на Кутузовском проспекте. Эта мера поможет городскому транспорту избежать пробок, а пассажирам попасть на место работы вовремя.

Накануне вечером заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что на восстановление движения по Арбатско-Покровской линии уйдет как минимум 30 часов.