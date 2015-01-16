Изменились правила выдачи временных льготных билетов в метро

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Московским пенсионерам перестали предоставлять льготные билеты на общественном транспорте по временным документам, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Теперь получить временный льготный билет или бесплатный посадочный талон можно только при предъявлении неисправной соцкарты москвича, неисправного временного единого социального билета или неисправной универсальной электронной карты.

Таким образом, временные льготные билеты больше не выдаются по справкам, подлинность которых сотрудники метрополитена не могут проверить.

При оформлении пенсионных документов (этот процесс занимает около месяца) жители города получают в Пенсионного фонде специальные справки. Ранее, чтобы сэкономить на проезде до получения соцкарты, пенсионеры могли бесплатно оформить в кассе временный льготный билет.

Теперь пожилым горожанам в период оформления пенсионных документов придется платить за проезд в метро на общих основаниях. Кроме того, получить бесплатные посадочные талоны в киосках "Мосгортранса" теперь также невозможно.

В то же время пенсионеры могут обратиться в любой МФЦ для оформления карты москвича и получить временный единый социальный билет, который позволит пользоваться общественным транспортом бесплатно и без ограничений до момента изготовления соцкарты.

Новые проездные билеты

Отметим, с 1 февраля 2015 года в Москве и области изменятся цены на проезд в метро и наземном транспорте. Кроме того, некоторые проездные билеты приобретут новые функции.

Так, с февраля студенты смогут ездить в пригородных автобусах по льготным проездным на наземный транспорт. Стоимость студенческих проездных ТАТ не изменится и останется на уровне 230 рублей.

Водители наземного транспорта начнут продавать билеты не на 4, а на 3 поездки. Стоить они будут 100 рублей.

Кроме того, в метро в феврале появится специальный проездной для льготного проезда групп. Он будет действовать во время каникул и различных массовых мероприятий.