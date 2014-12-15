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Город

15 декабря 2014, 08:26

В 2015 году отремонтируют более 100 станций метро

метро ремонт станции Юрий Дегтярев

Более 100 станций метро отремонтируют в 2015 году в Москве

В течение 2015 года будет отремонтировано более 100 станций метрополитена, заявил Агентству "Москва" замначальника подземки Юрий Дегтярев.

"Мы продолжаем реализацию программы реконструкции подуличных переходов, в следующем году планируем отремонтировать более 100 станций, привести их в порядок для того, чтобы дать нашим пассажирам тот уровень комфорта, который будет соответствовать XXI веку и тем требованиям, которые пассажиры предъявляют к нашим услугам", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что в 2015 году внутри Кольцевой линии также планируется около 20 "технологических окон". В эти дни некоторые участки метро будут перекрывать для капитального ремонта путей.

Так, для ремонта эскалаторов собираются закрыть "Фрунзенскую", "Рижскую", "Ботанический сад" и "Проспект Мира" Кольцевой линии.

Кроме того, на 11 месяцев планируется закрыть "Бауманскую", поезда по Арбатско-Покровской линии будут ездить через нее без остановок. Станцию ждут глобальные изменения: здесь установят новые кассы, модернизированные турникеты, обновят инженерные сети и коммуникации, отремонтируют вестибюль. Помимо этого, установят еще один эскалатор – вместо трех их будет четыре.

В ремонтных работах принимают участие служба путей, служба тоннельных сооружений, электромеханическая служба, служба электроснабжения, отдел пожарной охраны метро, службы связи, служба сигнализации, централизации и блокировки.

В целом в метро будут ежегодно организовывать "технологические окна" для капитального ремонта путей внутри Кольцевой линии.

Сюжет: Как живет столица

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