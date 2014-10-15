В Москве запустят приложение для знакомств в общественном транспорте

В Москве в 2015 году запустят социальную сеть для пассажиров общественного транспорта, рассказал M24.ru источник в ГУП "Мосгортранс". Новый сервис поможет пассажирам познакомиться во время поездки, построить индивидуальный маршрут, почитать книги в бесплатных онлайн-библиотеках, обсудить качество транспортных услуг в столице и стать "мэром" конкретного автобуса. Социальная сеть будет доступна в виде сайта для PC и мобильного приложения для смартфонов.

"Система предназначена для формирования интернет-сообщества граждан, пользующихся общественным транспортом", – пояснил источник.

Познакомиться в общественном транспорте можно будет при помощи сервиса "Мосгорзнакомства", который станет показывать список пользователей, готовых к знакомству. Пассажир, желающий познакомиться, должен будет поставить специальную отметку в настройках своего профиля. По желанию он сможет указать и цель знакомства. Благодаря сервису "Радар" пользователь, стоящий на остановке, сможет увидеть, какие автобусы, троллейбусы или трамваи скоро подъедут, сколько в них пассажиров, желающих познакомиться, а также какие достопримечательности встречаются на маршруте. Кроме того, юзер сможет посмотреть, кто из его друзей по другим соцсетям и телефонной книге едет в этом троллейбусе или трамвае.

"Сервис обеспечивает возможность выбора транспортного средства для предстоящей поездки с учетом экскурсионного маршрута, отзывов других пользователей, наличия пассажиров, желающих познакомиться, или друзей, пользующихся этим транспортным средством", – отметил источник.

В социальной сети можно будет публиковать заметки о своих поездках, фото и видео, комментировать чужие записи, участвовать в опросах о качестве услуг общественного транспорта. Пассажиры смогут чекиниться и становиться "мэрами" конкретного автобуса, троллейбуса или трамвая. По сервису "Следы", можно будет посмотреть, кто из пользователей на каком маршруте ехал и сколько сэкономил топлива, пересев на общественный транспорт. На базе этой информации будет составляться рейтинг пассажиров "Мосгорлидер" – по километрам пути, времени, проведенному в общественном транспорте, частоте использования конкретного маршрута и количеству использованных маршрутов.

Свой рейтинг будет и у транспортных средств. С помощью сервиса "Мосгоркарты" пользователь сможет просматривать информацию о любом автобусе, троллейбусе или трамвае в городе. Можно будет увидеть оценки, которые поставили транспортному средству постоянные пассажиры, и почитать их отзывы.

Тем, кто не заинтересован в общении, социальная сеть предложит почитать книгу или послушать музыку из онлайн-аудиотеки. Доступ к файлам будет предоставляться только авторизованным пользователям. Наконец, пассажиры смогут построить свой маршрут с учетом расположенных на нем достопримечательностей. При подъезде к ним на смартфон будет приходить уведомление, чтобы пассажир мог почитать об интересующих его объектах.

Источник отметил, что по мере разработки социальной сети функционал сервисов может быть доработан и скорректирован. На создание социальной сети планируется потратить порядка 98,8 млн рублей. Ввести ее в эксплуатацию должны к концу 2015 года.

В ГУП "Мосгортранс" и департаменте транспорта Москвы не смогли оперативно ответить на вопросы M24.ru о будущем сервисе для пассажиров.

Эксперт общественной организации "Город и транспорт" Александр Морозов полагает, что знакомства не должны быть главной целью социальной сети для пассажиров. "Но, поскольку это всего лишь одна из опций в большой системе, пусть возможность познакомиться будет. Возможно, те, кто впервые сел в автобус вместо личного автомобиля, найдут в этом приятный бонус к своей поездке", – отметил эксперт.

Гораздо важнее, по мнению Морозова, то, что пользователи смогут обмениваться информацией о транспортных средствах и в целом о качестве услуг на определенных маршрутах. "Это очень качественный и оперативный инструмент адресной обратной связи. Перевозчик сможет узнать, что происходит в конкретном автобусе, а пассажиру не нужно будет запоминать номер транспортного средства, в котором он ехал, для отправки своей жалобы", – пояснил эксперт.

Аналитик экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев отметил, что обратная связь от пассажиров будет только в том случае, если на жалобы будет оперативная реакция. "Например, на портале "Наш город" есть гарантия, что недостаток устранят за восемь дней. Если "Мосгортранс" сможет дать такие гарантии, то пассажиры будут активно сообщать о неполадках", – полагает эксперт.

Он также добавил, что все прочие сервисы, такие как знакомства, рейтинги и прочее будут иметь смысл, только если приложением будет пользоваться большое количество москвичей. "Для этого у Мосгортранса достаточно ресурсов, можно повесить рекламу приложения в каждом салоне", – заключил Чекмарев.

Отметим, что осенью 2014 года о создании мессенджера для пассажиров сообщили в столичном метрополитене. Кроме того, уже сейчас жители столицы могут отмечаться на городских мероприятиях с помощью приложения для электронных референдумов "Активный гражданин". За отметки пользователи получают баллы, которые могут потратить на подарки от города. Уже сейчас пассажиры общественного транспорта могут прочитать книги из электронной библиотеки при помощи табличек с QR-кодами в автобусах.

Дарья Миронова