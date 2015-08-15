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15 августа 2015, 09:13

Участки двух веток метро закрыли на сутки в субботу

метро Замоскворецкая линия ограничения движения Таганско-Краснопресненская линия

Пять станций столичной подземки закрыты в субботу

Участок Таганско-Краснопресненской линии закрылся 15 августа для проведения работ на станции "Котельники". В течение всего дня не будут ходить поезда между станциями "Выхино" и "Жулебино".

На этот период до станций "Выхино", "Лермонтовский проспект" и "Жулебино" организуется бесплатный автобусный маршрут "М". До "Выхино" автобусы будут следовать с 5.25 до 2.00, до станции метро "Жулебино" – с 5.07 до 1.42.

Закрытие участка Таганско-Краснопресненской линии связано с работами по подключению новой станции "Котельники".

Станция метро "Котельники"

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"Ко Дню города, скорее всего, мы будем готовы ее открывать. Но это зависит не от нас, мы будем готовы в течение двух недель", – отметил глава подземки Дмитрий Пегов.

Напомним, работы по строительству станции "Котельники" на "фиолетовой" ветке подземки начались в октябре 2012 года. Ее стиль будет выдержан в традициях сталинского ампира, а в интерьере не будет ярких красок.

Это не единственное закрытие в метрополитене на предстоящих выходных. 15 августа не будет функционировать участок Замоскворецкой линии от станции "Белорусская" до станции "Новокузнецкая". Там будут ремонтировать пути.

Сюжет: Изменения в работе метро

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