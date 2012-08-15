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15 августа 2012, 13:18

Началась прокладка тоннеля от Лесопарковой до Битцевского парка

метро дороги строительство Бутовская линия трафик

ИТАР-ТАСС

Метростроители начали проходку первого тоннеля между станциями "Лесопарковая" до "Битцевский парк".

Глубина тоннеля составит от 15 до 30 метров, сообщили в Мосгосстройнадзоре.

Строительные работы выполняет французский тоннелепроходческий комплекс «NFM». При диаметре щита почти 6 метров, длине 100 метров и общей массе около 590 тонн проходческий комплекс способен строить до 250 метров тоннеля в месяц. При этом режим работы комплекса обеспечивает качественную и безопасную прокладку тоннеля в городских условиях.

С мая-июня этого года тоннелепроходческие комплексы «Полина» и «Ольга» ведут проходку тоннелей от станции «Улица Старокачаловская» до «Лесопарковой». В мае 2013 года будет полностью завершено строительство участка Бутовской линии «Улица Старокачаловская»– «Лесопарковая»–«Битцевский парк». Общая протяженность нового участка метро, который соединит Бутовскую и Калужско-Рижскую линии, составит пять километров.

По словам специалистов Мосгосстройнадзора, после открытия этой ветки метро сократится загрузка южного участка Серпуховско-Тимирязевской линии, Калужско-Рижской и Бутовской. Разгрузится от транспорта и южный участок МКАД. В районах Ясенево и Теплый стан будут сокращены десятки автобусных маршрутов и маршрутных такси, которые сейчас доставляют пассажиров к метро.

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