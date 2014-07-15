На месте ЧП в московском метро работает почти 700 специалистов

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На месте аварии на Арбатско-Покровской линии метрополитена увеличили группировку сил. К работе на месте происшествия привлечены 680 специалистов, сообщает МЧС России.

На месте аварии также работают 260 единиц техники, в том числе от МЧС России более 300 человек и 60 единиц технике, из них 10 воздушных судов. Ранее сообщалось, что на ликвидацию последствий аварии в метро уйдет 24 часа. "Проводится наращивание сил и средств", - добавили в МЧС. Ранее сообщалось, что на ликвидацию последствий аварии в метро уйдет 24 часа.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. Три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По словам официального представителя СК России Владимира Маркина, авария могла произойти из-за неисправности вагона или из-за проседания полотна. "Причин может быть несколько: несрабатывание стрелки, проседание полотна, потому что там параллельно ведутся работы на параллельном участке, будем рассматривать версию неисправности самого вагона и все, которые появятся в ходе расследования", - заявил Маркин.

По последним данным, погибли 20 человек, пострадали около 400 человек, из них за медпомощью обратились 150. В списке пострадавших, опубликованном департаментом здравоохранения, значится 121 человек.

Ранее M24.ru сообщало, что движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии от станции метро "Киевская" до "Молодежной" закрыто в обоих направлениях. Станции "Киевская" и "Молодежная" работают на вход и выход пассажиров, станции "Парк Победы", "Славянский бульвар" и "Кунцевская" закрыты для входа и выхода.

Для пассажиров запущены 150 бесплатных автобусов, еще 50 находятся в резерве. Они курсируют с остановками у станций "Молодежная", "Кунцевская", "Славянский бульвар", "Парк Победы" и "Киевская".

Дополнительный транспорт обозначен табличками "М" и световыми знаками, найти их также помогают сотрудники "Мосгортранса", которые дежурят у станций. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией.