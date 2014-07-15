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15 июля 2014, 09:15

Остановлено движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии

метро транспорт движение поездов Арбатско-Покровская линия метро

На "синей" ветке метро приостановили движение из-за задымления путей

В столичной подземке остановлено движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии. Составы не отправляются от станции "Киевская" до "Молодежной", сообщает Агентство "Москва".

"Установлено, что в перегоне между станциями ввиду резкого понижения напряжения произошло ложное срабатывание сигнализации в метро, что и послужило причиной резкой остановки электропоезда", - говорится на сайте МЧС.

На перегоне сняли напряжение с контактного рельса. На месте случившегося работает аварийная бригада. Источник "Интерфакса" в правоохранительных органах добавил, что остановка движения могла произойти из-за частичного схода с рельсов вагонов поезда. Людей из застрявшего в 200 метрах от станции "Славянский бульвар" состава выводят на поверхность.

Департамент транспорта обращается с просьбой к пассажирам выбирать альтернативные маршруты следования и воспользоваться пересадками на станции Филевской линии.

Напомним, с 8 июля, изменился режим работы станции "Киевская" Кольцевой линии московского метро. Там проводится капитальный ремонт эскалатора.

С 7.30 утра в течение часа эскалаторы на выходе в город и переходе на Филевскую линию работают только на спуск. Подниматься на них нельзя также с 17.00 до 19.30. Такой режим работы действует с понедельника по четверг. В пятницу утром ограничение такое же, а вечером изменения в работе станции наступают в 16.00 и действуют до 18.30.

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Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

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