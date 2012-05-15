В метро запустили поезд "Акварель"

На Арбатско-Покровской линии метрополитена появился поезд "Акварель", в котором представлены репродукции работ Карла и Александра Брюлловых, Михаила Врубеля, Казимира Малевича, Михаила Ларионова, Любови Поповой.

Поезд — не новичок в московской подземке, для него выставка картин будет уже пятой по счету: первый поезд с репродукциями картин был запущен в июне 2007 года, и тогда его оформили репродукциями работ Сергея Андрияки и его учеников; в 2009 репродукция сменилась картинами из Русского музея, а в 2010 — копиями произведений искусства из коллекций ГМИИ. В 2011 году экспозицию «Акварели» составляли картины Вятского художественного музея.