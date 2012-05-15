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15 мая 2012, 12:00

В метро начал курсировать поезд "Акварель"

метро искусство Третьяковская галерея

На станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии московского метрополитена состоялся пуск поезда "Акварель" с обновленной экспозицией.

На этот раз в проекте "Акварель" приняла участие Государственная Третьяковская галерея. Смена экспозиции посвящена двум событиям мая: 77-летию столичного метрополитена и 156-летию со дня основания Государственной Третьяковской галереи.

"Специально для поезда "Акварель" специалисты музея отобрали из крупнейшей коллекции русского изобразительного искусства 35 акварельных рисунков. Пассажиры метро смогут увидеть работы знаменитых художников XIX-XX веков - Карла и Александра Брюлловых, Александра Иванова, Василия Сурикова, Михаила Врубеля, познакомятся с акварелями лидеров русского авангарда М. Ларионова, К. Малевича, Л. Поповой, А. Экстер, а также Александра Дейнеки, работавшего над оформлением станций Московского метрополитена", - сообщается на сайте московской подземки.

На церемонии открытия выступили замначальника метрополитена Александр Головкин и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Ирина Лебедева.

Эта выставка репродукций в поезде станет уже пятой. Он был запущен 1 июня 2007 года. Тогда состав оформили репродукциями работ Сергея Андрияки и его учеников. С мая 2009 года поезд был оформлен шедеврами Русского музея, с 2010 года в нем размещались репродукции из коллекции ГМИИ имени Пушкина, а до недавнего времени его украшали работы из Вятского художественного музея.

Автор фото: Анна Юргенсон

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