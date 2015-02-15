Участок "фиолетовой" ветки метро открылся для пассажиров

Участок Таганско-Краснопресненской линии открылся для пассажиров

Участок Таганско-Краснопресненской линии внутри кольца открылся для пассажиров. Станции "Пушкинская" и "Кузнецкий мост", а также "Китай-Город" работают в прежнем режиме.

Ранее там был произведен капитальный ремонт путей. Были заменены рельсы, шпалы и другие элементы железной дороги. Для этого задействовали до 700 человек. Поезда ходили на участках от конечных станций до кольцевых.

Ближайшие изменения в работе метро могут произойти в апреле. Так, планируется провести ремонт на станциях "Проспект мира" и "Ботанический сад".