В Новой Москве за 15 лет реконструируют и построят около 900 км дорог

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В Новой Москве к 2029 году построят и реконструируют порядка 900 километров дорог, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы со ссылкой на замруководителя департамента развития новых территорий Павла Перепелицу.

По его словам, на новых территориях в ближайшее время планируется провести три ветки метро, а также реконструировать Киевское и Курское направления железной дороги.

"Таким образом, удастся наладить сообщение не только между "новой" и "старой" Москвой, но и внутри самой Новой Москвы, - заявил Перепелица.

Он добавил, что наземный транспорт должен обеспечивать максимальные удобства для жителей присоединенных территорий. Для этого конечные станции метро соединит скоростной трамвай.

"На Киевском и Калужском шоссе, а также строящейся трассе Солнцево-Бутово-Видное будут выделены линии для скоростного транспорта", - отметил Павел Перепелица.

Замруководителя департамента напомнил, что сейчас ведется строительство двух станций метро - "Румянцево" и "Саларьево", которые станут продолжением Сокольнической линии.

Кроме того, в этом году начнется масштабная реконструкция Калужского шоссе. От Саларьево в Троицк пойдет 6-8-полосная магистраль. Специалисты уже разрабатывают проект планировки реконструкции автодороги Боровское шоссе - Киевское шоссе - деревня Ботаково через деревни Рогозинино и Верховье, подытожил Павел Перепелица.